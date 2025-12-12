Семшов: тренер – не волшебник. Карпину нужно было время в "Динамо"

"Почему еще до начала чемпионата все начали говорить, что "Динамо" обязано стать чемпионом? Тренер — не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования. Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне", – приводит слова Семшова "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавил бело-голубых летом 2025 года и совмещал должность главного тренера в сборной России. Под его руководством "Динамо" завершило первый круг чемпионата России на 10-м месте. 17 ноября специалист ушел из московского клуба по собственной инициативе. Исполняющим главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Вместе с Гусевым бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. После 18-ти туров РПЛ "Динамо" набрало 21 очко. Команда ушла на зимнюю паузу на 10-й строчке в турнирной таблице.
Фото: ФК "Динамо"