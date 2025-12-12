Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Анже
22:45
НантНе начат

Семшов: тренер – не волшебник. Карпину нужно было время в "Динамо"

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался об ожиданиях от работы экс-главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Почему еще до начала чемпионата все начали говорить, что "Динамо" обязано стать чемпионом? Тренер — не волшебник. Карпину нужно было время. Нужно было подобрать состав, донести свои требования. Я сразу говорил, что не надо было требовать от Карпина чемпионства в первом же сезоне", – приводит слова Семшова "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавил бело-голубых летом 2025 года и совмещал должность главного тренера в сборной России. Под его руководством "Динамо" завершило первый круг чемпионата России на 10-м месте. 17 ноября специалист ушел из московского клуба по собственной инициативе. Исполняющим главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Вместе с Гусевым бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. После 18-ти туров РПЛ "Динамо" набрало 21 очко. Команда ушла на зимнюю паузу на 10-й строчке в турнирной таблице.

