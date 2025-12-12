"Фенер" Тедеско победил в Лиге Европы

Хет-триком отличился Андерсон Талиска, один гол забил Керем Актюркоглу. Турецкую команду возглавляет бывший тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
"Фенербахче" занимает 12-е место в общей таблице Лиги Европы.
Лига Европы
Общий этап. 6 тур
Голы: Актюркоглу, 5, Талиска, 36, 44, 65.
"Бранн": Дюнгелан, Драгснес, Хелланн, Кнудсен, де Руве (Хансен, 83), Педерсен (Ларсен, 26), Соренсен, Корнвиг, Кастро (Холанд, 67), Матисен (Боаки, 67), Хольм (Санде, 83).
"Фенербахче": Эдерсон, Мюльдюр, Шкриньяр (Уреген, 84), Браун (Меркан, 61), Остервольде, Фред, Юксек (Демир, 61), Талиска (Шиманьски, 73), Актюркоглу (Айдын, 73), Эн-Несири, Доржелес.
Предупреждения: Браун, 14.
Удаление: Хелланн, 18.
