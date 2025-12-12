Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
4 - 1 4 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Лудогорец
3 - 3 3 3
ПАОКЗавершен
Утрехт
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
БрагаЗавершен
Янг Бойз
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ференцварош
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Штурм
0 - 1 0 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Динамо Загреб
1 - 3 1 3
БетисЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 0 1 0
ГенкЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Виктория ПЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Бранн
0 - 4 0 4
ФенербахчеЗавершен
ФКСБ
4 - 3 4 3
ФейеноордЗавершен
Порту
2 - 1 2 1
МальмёЗавершен
Базель
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Селтик
0 - 3 0 3
РомаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Университатя Крайова
1 - 2 1 2
СпартаЗавершен
Хеккен
1 - 1 1 1
АЕК ЛарнакаЗавершен
Ноа
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Шкендия
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Дрита
0 - 3 0 3
АЗ АлкмарЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
Динамо КиевЗавершен
Брейдаблик
3 - 1 3 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
1 - 2 1 2
АЕК АфиныЗавершен
Хамрун Спартанс
0 - 2 0 2
ШахтерЗавершен
Риека
3 - 0 3 0
ЦелеЗавершен
Лех
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Ракув
1 - 0 1 0
ЗриньскиЗавершен
Линкольн
2 - 1 2 1
СигмаЗавершен
Абердин
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
КуПС
0 - 0 0 0
ЛозаннаЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
ОмонияЗавершен
Шелбурн
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен

"Фенер" Тедеско победил в Лиге Европы

"Фенербахче" одержал победу со счетом 4:0 над норвежским "Бранном" в шестом туре Лиги Европы.
Фото: ФК "Фенербахче"
Хет-триком отличился Андерсон Талиска, один гол забил Керем Актюркоглу. Турецкую команду возглавляет бывший тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Фенербахче" занимает 12-е место в общей таблице Лиги Европы.


Лига Европы

Общий этап. 6 тур


Голы: Актюркоглу, 5, Талиска, 36, 44, 65.


"Бранн": Дюнгелан, Драгснес, Хелланн, Кнудсен, де Руве (Хансен, 83), Педерсен (Ларсен, 26), Соренсен, Корнвиг, Кастро (Холанд, 67), Матисен (Боаки, 67), Хольм (Санде, 83).

"Фенербахче": Эдерсон, Мюльдюр, Шкриньяр (Уреген, 84), Браун (Меркан, 61), Остервольде, Фред, Юксек (Демир, 61), Талиска (Шиманьски, 73), Актюркоглу (Айдын, 73), Эн-Несири, Доржелес.

Предупреждения: Браун, 14.

Удаление: Хелланн, 18.

