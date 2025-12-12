"Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов. Лично для меня главный критерий: может ли футболист продолжать прогрессировать в нашей команде", – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Талалаев возглавляет "Балтику" с 6 сентября 2024 года. В прошлом сезоне его команда финишировала на первом месте в Первой лиге и обеспечила себе выход в РПЛ.
После 18-ти туров текущего сезона чемпионата России команда Талалаева набрала 35 очков и ушла на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице. Следующую часть сезона "Балтика" начнет с выездного матча в Санкт-Петербурге. Встреча 19-го тура с "Зенитом" состоится 28 февраля.
Талалаев – об интересе других клубов к игрокам "Балтики": это дестабилизирует обстановку в команде
