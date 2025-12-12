Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Талалаев – об интересе других клубов к игрокам "Балтики": это дестабилизирует обстановку в команде

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об интересе других клубов к игрокам своей команды.
Фото: ФК "Балтика"
"Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов. Лично для меня главный критерий: может ли футболист продолжать прогрессировать в нашей команде", – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Талалаев возглавляет "Балтику" с 6 сентября 2024 года. В прошлом сезоне его команда финишировала на первом месте в Первой лиге и обеспечила себе выход в РПЛ.

После 18-ти туров текущего сезона чемпионата России команда Талалаева набрала 35 очков и ушла на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице. Следующую часть сезона "Балтика" начнет с выездного матча в Санкт-Петербурге. Встреча 19-го тура с "Зенитом" состоится 28 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится