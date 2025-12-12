Талалаев: буду в "Балтике" до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы

"Я, прежде всего, хочу сказать, что я остаюсь в "Балтике". Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. У меня была договоренность с руководством, что если будет серьезное предложение из Европы, то мы пожмем руки и найдем компромисс. Сейчас мы определились, что идем дальше. До конца этого сезона как минимум", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Андрей Талалаев руководит "Балтика" с 6 сентября 2024 года. В конце сезона-2024/25 под его руководством команда стала первой в Первой лиге и обеспечила себе выход в РПЛ.
После завершения осенней части чемпионата России "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице. За 18 туров Российской Премьер-Лиги в активе команда 35 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о своем будущем в калининградском клубе.
