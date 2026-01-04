Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил, кого считает лучшими футболистами чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: "Чемпионат"
"Лучшие игроки 2025 года в РПЛ - однозначно Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку", — передает слова Мостового "Чемпионат".

В декабре Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. Чемпионат возобновится 28 февраля матчем 19-го тура между "Зенитом" и "Балтикой". Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

По итогам осенней части сезона в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший 40 очков. "Зенит" набрал на балл меньше и занимает второе место. Топ-3 замыкает московский "Локомотив", в активе которого 37 очков.

