"Нужно доверие": Тарханов - о перспективах Воронова в ЦСКА

По мнению специалиста, у 18-летнего футболиста есть все данные, чтобы со временем закрепиться в основном составе "армейцев".
- По моему мнению, Воронов - самый талантливый нападающий в России и может стать основным в ЦСКА. Самое главное - чтобы ему доверяли в армейском клубе. Мне кажется, что он очень хорошо впишется в игру красно-синих, - сказал Тарханов в комментарии "РБ Спорт".
О подписании контракта с Вороновым ЦСКА официально объявил 31 декабря 2025 года. Соглашение с форвардом рассчитано до конца июня 2030 года, в новой команде он будет выступать под номером 97. Ранее нападающий представлял "Урал".
Фото: ПФК ЦСКА