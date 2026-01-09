Песьяков: завершу карьеру только после Акинфеева

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру и дал понять, что пока не собирается завершать выступления на профессиональном уровне.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





- Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт. Планирую ли ещё играть? Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева. Ощущение, что он не собирается уходить? Вот вам и ответ. Я тоже полон сил, - цитирует вратаря



37-летний вратарь за свою карьеру выступал за "Шинник", "Томь", "Анжи" и "



За "Крылья Советов" Песьяков выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, пропустил 33 гола и трижды сыграл "на ноль". По словам голкипера, вопрос нового контракта с самарским клубом будет обсуждаться в ближайшее время.- Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт. Планирую ли ещё играть? Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева. Ощущение, что он не собирается уходить? Вот вам и ответ. Я тоже полон сил, - цитирует вратаря "РБ Спорт" 37-летний вратарь за свою карьеру выступал за "Шинник", "Томь", "Анжи" и " Спартак ". Наиболее продолжительный период он провёл в "Ростове", где сыграл 182 матча, пропустил 234 мяча и 50 раз сохранял ворота в неприкосновенности.За "Крылья Советов" Песьяков выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне он провёл 18 матчей, пропустил 33 гола и трижды сыграл "на ноль".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ЦСКА