Голкипер "Крыльев Советов" Кокарев высказался о малом количестве игрового времени

"К сожалению, получил мало игрового времени в первой части сезона. Естественно, хочется больше, учитывая еще и прошлый хороший сезон. Но что имеем, то имеем. Хотя бы этим уже нужно дорожить", - цитирует Кокарева "СЭ".
Никита Кокарев перешел в самарские "Крылья Советов" из подмосковных "Химок" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт.
В нынешнем сезоне голкипер провел за самарцев в Кубке России 7 матчей, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в одной встрече, Кокарев ни разу не сыграл в матче Российской Премьер-Лиги. По итогам 18 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками.
Голкипер "Крыльев Советов" Никита Кокарев прокомментировал малое количество игрового времени в текущем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"