Ранее в СМИ стало известно, что хавбек "Локомотива" в скором времени заключит контракт с ЦСКА. Отмечалось, что "армейцы" заплатят за игрока два миллиона евро, а с футболистом заключат долгосрочный контракт.
- Если Баринов подпишет контракт с ЦСКА, то это будет потерей для "Локомотива". Этот футболист стал символом "Локомотива". Как Акинфеев в ЦСКА, как Титов в "Спартаке". Немножко даже обидно, что он не проведёт всю карьеру в одном клубе, - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Баринов является воспитанником "Локомотива". Его соглашение с московским клубом истекает летом 2026 года, и сам Баринов отказался подписывать новый договор. В этом сезоне он забил три гола и оформил шесть ассистов в 17 матчах чемпионата России.
Семшов: Баринов стал символом "Локомотива", его уход будет потерей
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов дал свой комментарий по поводу перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"