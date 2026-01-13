Дмитриев – об увольнении Алонсо: хотел бы однажды увидеть его в "Спартаке"? Да он "Барсу" не может обыграть

"В Новом году больше всего удивило увольнение Хаби Алонсо из "Реала". Хотел бы однажды увидеть его в "Спартаке"? Да он "Барсу" не может обыграть, ха-ха!" — приводит слова Дмитриева Sport24.
Мадридский "Реал" уволил Хаби Алонсо с должности главного тренера команды в понедельник, 12 января. Вместе с испанским специалистом команда провела 34 матча, в которых сливочные одержали 24 победы, потерпели 6 поражений и 4 раза сыграл вничью. В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" на данный момент занимает второе место, уступая лидирующей "Барселоне" 4 очка.
"Спартак" в январе возглавил новый главный тренер Хуан Карлос Карседо. Испанец подписал трудовое соглашение с российским клубом до лета 2028 года.
Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал о самом удивительном событии начала 2026 года.
Фото: ФК "Реал Мадрид"