Испанский специалист возглавил красно-белых 5 января.
"Я посмотрел все матчи команды в первой части сезона. Знаю состав, понимаю его потенциал. На мой взгляд, в "Спартаке" много сильных игроков. Постараемся своей работой с ребятами и благодаря поддержке болельщиков улучшить положение в таблице. Такой клуб определенно заслуживает быть выше, и это наша главная цель на вторую часть сезона", — сказал Карседо в интервью пресс-службе "Спартака".
По итогам 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера таблицы "Краснодара" на 11 баллов.
Контракт Хуана Карседо с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
Карседо выделил цель "Спартака" на вторую часть сезона
Новый главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо обозначил цель команды на оставшиеся матчи сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"