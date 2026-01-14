С августа 2025 года Чернов на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов".
"Он не входит в наши планы, не планируем отзывать его из аренды. У нас есть четыре центральных защитника, плюс в апреле после травмы вернется Бабич", — рассказал Кахигао в беседе с "Чемпионатом".
В первой части сезона 2025/2026 Чернов провел в составе "Крыльев" 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт футболиста со "Спартаком", как и аренда в самарской команде, рассчитаны до 30 июня 2026 года.
На данный момент в заявке "Спартака" есть пять номинальных центральных защитников — Руслан Литвинов, Кристофер Ву, Александер Джику, Срджан Бабич и Егор Гузиев.
"Спартак" не планирует возвращать Чернова из аренды в "Крыльях"
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао ответил на вопрос о планах клуба на центрального защитника Никиту Чернова.
Фото: ФК "Крылья Советов"