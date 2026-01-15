Аршавин прокомментировал санкции ФИФА в отношении "Ростова"

- Думаю, решат проблему - им это не в новинку. Всё равно у них есть кому играть. Не самая тяжёлая ситуация, 500 тысяч точно наскребут, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Ранее появилась информация о санкциях в отношении "Ростова". Клубу запрещено заявлять новых игроков в течение трёх ближайших трансферных периодов.
"Ростов" имеет в активе 21 балл и идёт на 11-й строчке в таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы дончане сыграют с лидером чемпионата - "Краснодаром".
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о трансферных ограничениях, введённых в отношении "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"