Аршавин прокомментировал санкции ФИФА в отношении "Ростова"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о трансферных ограничениях, введённых в отношении "Ростова".
- Думаю, решат проблему - им это не в новинку. Всё равно у них есть кому играть. Не самая тяжёлая ситуация, 500 тысяч точно наскребут, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Ранее появилась информация о санкциях в отношении "Ростова". Клубу запрещено заявлять новых игроков в течение трёх ближайших трансферных периодов.

"Ростов" имеет в активе 21 балл и идёт на 11-й строчке в таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы дончане сыграют с лидером чемпионата - "Краснодаром".

