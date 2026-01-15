По информации источника, московский клуб также рассматривал Михаила Цулая, Алексея Площадного, Александра Рябинкина и Александра Стенякина.
Никита Корец является воспитанником казанского "Рубина". В текущем сезоне голкипер выступал за костромской "Спартак" на правах аренды. На счету футболиста 8 матчей и 10 пропущенных голов. Стоимость 20-летнего вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
Источник: Metaratings
"Торпедо" может арендовать вратаря "Рубина"
Фото: Telegram-канал Первой лиги