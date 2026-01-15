"Каждый день получаем звонки". Агент Дркушича рассказал о будущем игрока в "Зените"

"Ваня прибыл на сборы "Зенита" и начинает сборы. В последнее время много новостей о его переходе в ПАОК, но пока ничего нет. На данный момент он игрок "Зенита". У него долгосрочный контракт с клубом. К Дркушичу есть интерес и из других клубов. ПАОК и другие команды - пока это только на уровне общения и разговоров, все решается на уровне клубов. Мы каждый день получаем звонки по поводу Вани, но должно быть предложение, которое устроит и клубы, и футболиста. Дркушич рад быть в "Зените" и не задумывается об уходе", - сказал агент.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что к центральному защитнику "Зенита" и сборной Словении проявляет интерес греческий ПАОК. Сообщалось, что петербуржцы могут получить за игрока около 4 миллионов евро.
Дркушич присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из "Сочи". Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста с российским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне словенец принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Дркушича в 4 миллиона евро.
