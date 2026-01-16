Агент: Адриэлсон не перейдет в ЦСКА, переговоры завершены

Леонардо Корначини, агент защитника клуба "Аль-Васл" Адриэлсона заявил, что его клиент не перейдет в московский ЦСКА.
"Адриэлсон не перейдет в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом", - передает слова агента "СЭ".

Адриэлсон выступает за "Аль-Васл" с лета прошлого года. В составе команды из ОАЭ 27-летний центральный защитник провел 20 матчей и отметился пятью забитыми мячами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 3 млн евро.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что эмиратский клуб отклонил предложение "армейцев" в 5 млн евро за игрока.

