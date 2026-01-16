Эксперт отметил, что окончательные выводы по трансферу можно будет сделать только после выступлений игрока в России.
- Футболист показал в прошедшем сезоне очень хорошую статистику, этот трансфер молодого игрока на перспективу может быть оправдан. Трудно сказать, адекватная ли сумма в 20 миллионов евро. Нужно увидеть его в деле в "Зените". Сможет ли он прибавить и вырасти в большого мастера, - передаёт слова Радченко Metaratings.ru
Ранее в прессе была информация, что "Зенит" рассчитывает оформить сделку до конца недели, а сумма перехода может составить 20 млн евро. В минувшем сезоне Джон провел 34 матча в чемпионате Бразилии, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
"Зенит" имеет в своем активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России.
Радченко считает трансфер Джон Джона в "Зенит" ставкой на перспективу
Экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "РБ Брагантино" Джон Джона в петербургский клуб.
Фото: Getty Images