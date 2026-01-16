По словам 19-летнего футболиста, Батраков действительно выделяется на фоне остальных.
- Заслуженно ли Батраков признан CIES лучшим атакующим полузащитником вне топ-5 лиг? Честно сказать, я никого не знаю из этого списка, кроме него, но он лучший молодой игрок России, на мой взгляд, - сказал Пестряков Metaratings.ru.
Батракову 20 лет. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Полузащитник лидирует в бомбардирской гонке чемпионата и идет вторым по числу ассистов. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 25 млн евро.
Футболист "Акрона": Батраков - лучший молодой игрок России
Вингер "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался о признании полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова лучшим атакующим хавбеком за пределами топ-5 европейских лиг по версии CIES.
Фото: ФК "Локомотив"