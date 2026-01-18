Червиченко считает, что предложение со стороны сербского клуба может быть выгодным вариантом для красно-белых.
- Не помню, за какие деньги "Спартак" купил Маркиньоса, но считаю, что 5 млн евро - еплохая цена за этого футболиста. Для "красно-белых" было бы хорошо продать бразильца и купить кого-то получше. Не настолько Маркиньос важен для "Спартака", чтобы упираться, - цитирует Червиченко Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что сербский клуб, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Деян Станкович, готов заплатить 5 млн евро с учётом бонусов за трансфер бразильца, а также предложить процент от будущей продажи игрока.
Маркиньос перешёл в "Спартак" летом 2024 года. На его счету 56 матчей за команду, семь голов и 15 ассистов.
Червиченко считает, что "Спартаку" стоит отпустить Маркиньоса
Андрей Червиченко, экс-президент "Спартака", высказался по поводу новостей в СМИ об интересе к вингеру "красно-белых" со стороны "Црвены Звезды".
