"Атлетико Минейро" заплатит "Зениту" 10 млн евро за нападающего - источник

Появились новые подробности возможного перехода Матео Кассьерры из "Зенита" в "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Зенит"
По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", бразильский клуб заплатит за нападающего 10 миллионов евро фиксированной суммой. Также сообщается, что бонусы по сделке могут составить ещё 2-3 миллиона евро.

Контракт Кассьерры с "Атлетико Минейро" будет рассчитан на четыре года. Ранее уже появлялась информация о согласовании сделки между клубами.

Кассьерра играет за "Зенит" с 2022 года.

