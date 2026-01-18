По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", бразильский клуб заплатит за нападающего 10 миллионов евро фиксированной суммой. Также сообщается, что бонусы по сделке могут составить ещё 2-3 миллиона евро.
Контракт Кассьерры с "Атлетико Минейро" будет рассчитан на четыре года. Ранее уже появлялась информация о согласовании сделки между клубами.
Кассьерра играет за "Зенит" с 2022 года.
"Атлетико Минейро" заплатит "Зениту" 10 млн евро за нападающего - источник
Появились новые подробности возможного перехода Матео Кассьерры из "Зенита" в "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Зенит"