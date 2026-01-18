Представитель Ракова рассказал о восстановлении игрока

"От врачей информация, что все идет по графику, никаких осложнений нет. На днях будет еще одно МРТ, смотрят динамику восстановления. Пока все в графике", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, в начале декабря Вадим Раков перенес операцию на ноге.
Раков выступает за "Крылья Советов" с лета прошлого года на правах аренды до конца сезона-2025/26. Права на 21-летнего флангового нападающего принадлежат московскому "Локомотиву". В составе самарцев вингер провел 11 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевых ассиста.
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы вингера "Крыльев Советов" Вадима Ракова, поделился информацией о процессе восстановления своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"