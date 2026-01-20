"Вадим Романов будет близко работать со мной. Он прекрасно знает чемпионат, местные особенности. Это будет ключевым в его работе", - сказал наставник "Матч ТВ".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" 5 января 2026 года. Ранее пост исполняющего обязанности наставника клуба занимал Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Карседо обозначил роль Романова в "Спартаке"
Фото: ФК "Спартак"