Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Карседо обозначил роль Романова в "Спартаке"

Новый главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о Вадиме Романове.
Фото: ФК "Спартак"
"Вадим Романов будет близко работать со мной. Он прекрасно знает чемпионат, местные особенности. Это будет ключевым в его работе", - сказал наставник "Матч ТВ".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" 5 января 2026 года. Ранее пост исполняющего обязанности наставника клуба занимал Вадим Романов.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится