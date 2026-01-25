Семенов: опоздание Вендела уменьшило шансы "Зенита" на чемпионство

"Удивляет неуважение Вендела к своему клубу, которое длится так долго. За такое надо серьёзно штрафовать. Семаку надо разобраться в этой проблеме. Его опоздание повлияет на решающие матчи и на чемпионскую гонку. Это не маленький нюансик, а серьёзный нюанс. Этот фактор уменьшил шансы команды на победу в РПЛ", - цитирует Семенова Metaratings.
Напомним, что Вендел опоздал на зимние сборы петербургского "Зенита" и присоединился к команде 23 января - сообщалось, что бразильца оштрафовали на 60 миллионов рублей.
Вендел выступает за сине-бело-голубых с 2020 года, всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 166 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 39 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Фото: ФК "Зенит"