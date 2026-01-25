Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Агент Макарова: надеюсь, завтра сможем подписать контракт с "Кайсериспором"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Дениса Макарова, рассказал, когда его клиент перейдет в "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
"Денис сегодня должен пройти медосмотр. Если всё будет хорошо, надеюсь, завтра сможем подписать договор", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, что Денис Макаров не отправился с основной командой московского "Динамо" на зимние сборы и тренировался с "Динамо-2". Сообщалось, что в ближайшее время футболист на правах свободного агента перейдет в турецкий "Кайсериспор". Полузащитник выступал за бело-голубых с 2021 года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится