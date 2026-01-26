"Интерес большой, команда выстрелила. Но мы не устраиваем распродажу, каждого игрока ценим. Команде нужно развиваться. И команде также нужно усиливаться", — приводит слова Измайлова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Балтика" и "Спартак" близки к завершению сделки по трансферу полузащитника калининградской команды Владислава Сауся.
Команда Андрея Талалаева проводит зимние сборы в Турции. Накануне "Балтика" сыграла контрольный матч с "Сурханом", в котором потерпела поражение со счетом 3:4.
Калининградцы проводят первый сезон в Российской Премьер-Лиге. После 18-ти прошедших туров "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. У лидирующего "Краснодара" в активе 40 очков.
Гендиректор "Балтики" – об интересе к игрокам: мы не устраиваем распродажу
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов отреагировал на то, что игроки команды пользуются большим спросом на трансферном рынке.
Фото: ФК "Балтика"