Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Экс-вратарь "Динамо" считает, что Акинфеев способен играть ещё несколько лет

Бывший вратарь "Динамо" Роман Березовский высказался о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению экс-футболиста, капитан армейцев ещё способен провести несколько сезонов на высоком уровне.

- Сколько лет может ещё играть Акинфеев? Очень сложно ответить на этот вопрос. Здесь многое зависит от его желания, здоровья и других факторов, но всё же предполагаю, что года два или три он может ещё поиграть, - передаёт слова Березовского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 16 матчей, пропустил 15 голов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на четвёртой строчке таблицы РПЛ, набрав 36 очков.

