Экс-вратарь "Динамо" считает, что Акинфеев способен играть ещё несколько лет

По мнению экс-футболиста, капитан армейцев ещё способен провести несколько сезонов на высоком уровне.
- Сколько лет может ещё играть Акинфеев? Очень сложно ответить на этот вопрос. Здесь многое зависит от его желания, здоровья и других факторов, но всё же предполагаю, что года два или три он может ещё поиграть, - передаёт слова Березовского Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 16 матчей, пропустил 15 голов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности.
ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на четвёртой строчке таблицы РПЛ, набрав 36 очков.
Фото: ПФК ЦСКА