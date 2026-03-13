Булыкин назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

- " Зенит " вижу небольшим фаворитом, поскольку играют дома. У них высококлассный состав, но " Спартак " способен преподнести сюрприз. Если они настроятся и не будут так много пропускать, то могут достойно сыграть, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт"

По мнению эксперта, небольшое преимущество в этой встрече имеет петербургский клуб, который сыграет на своём поле. При этом Булыкин не исключает, что московская команда способна преподнести сюрприз.Московская команда после рестарта РПЛ одержала две победы подряд, обыграв "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3). В турнирной таблице "красно-белые" занимают шестую позицию, имея в активе 35 очков."Зенит" в двух весенних матчах чемпионата набрал три очка: команда Сергея Семака победила "Балтику" (1:0), а затем уступила "Оренбургу" (1:2). Петербургский клуб располагается на втором месте.