Булыкин назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

- "Зенит" вижу небольшим фаворитом, поскольку играют дома. У них высококлассный состав, но "Спартак" способен преподнести сюрприз. Если они настроятся и не будут так много пропускать, то могут достойно сыграть, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".
Московская команда после рестарта РПЛ одержала две победы подряд, обыграв "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3). В турнирной таблице "красно-белые" занимают шестую позицию, имея в активе 35 очков.
"Зенит" в двух весенних матчах чемпионата набрал три очка: команда Сергея Семака победила "Балтику" (1:0), а затем уступила "Оренбургу" (1:2). Петербургский клуб располагается на втором месте.