Булыкин назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от поединка 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению эксперта, небольшое преимущество в этой встрече имеет петербургский клуб, который сыграет на своём поле. При этом Булыкин не исключает, что московская команда способна преподнести сюрприз.

- "Зенит" вижу небольшим фаворитом, поскольку играют дома. У них высококлассный состав, но "Спартак" способен преподнести сюрприз. Если они настроятся и не будут так много пропускать, то могут достойно сыграть, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".

Московская команда после рестарта РПЛ одержала две победы подряд, обыграв "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3). В турнирной таблице "красно-белые" занимают шестую позицию, имея в активе 35 очков.

"Зенит" в двух весенних матчах чемпионата набрал три очка: команда Сергея Семака победила "Балтику" (1:0), а затем уступила "Оренбургу" (1:2). Петербургский клуб располагается на втором месте.

