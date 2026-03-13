Петржела: "Зенит" и "Спартак" объединяет одна вещь - там нет россиян

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о составе петербургского клуба и московского "Спартака" перед очным матчем в чемпионате России.
По словам специалиста, сейчас обе команды объединяет одна особенность - большое количество иностранных футболистов.

- К сожалению, сейчас "Зенит" и "Спартак" объединяет одна вещь - там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры. "Зенит" и "Спартак" - практически иностранные команды, а не российские, - цитирует Петржелу "Советский спорт".

Встреча петербургской и московской команд состоится в рамках 21-го тура РПЛ. Игра пройдёт 14 марта в Санкт-Петербурге.

Перед этим туром команда Сергея Семака находится на второй позиции в таблице, набрав 42 очка. Московский клуб располагается на шестом месте и имеет в активе 35 баллов.

