Петржела: "Зенит" и "Спартак" объединяет одна вещь - там нет россиян

- К сожалению, сейчас " Зенит " и " Спартак " объединяет одна вещь - там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры. "Зенит" и "Спартак" - практически иностранные команды, а не российские, - цитирует Петржелу "Советский спорт"

По словам специалиста, сейчас обе команды объединяет одна особенность - большое количество иностранных футболистов.Встреча петербургской и московской команд состоится в рамках 21-го тура РПЛ. Игра пройдёт 14 марта в Санкт-Петербурге.Перед этим туром команда Сергея Семака находится на второй позиции в таблице, набрав 42 очка. Московский клуб располагается на шестом месте и имеет в активе 35 баллов.