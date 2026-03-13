Павлюченко: я не верю в "Спартак" в матче с "Зенитом"

Фото: ФК "Спартак"

- Против " Зенита " на выезде играть с такой обороной - катастрофа. Петербуржцы "Оренбургу" еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к " Спартаку ", но я не верю в него, - цитирует Павлюченко "Спорт-Экспресс"

Бывший футболист считает, что "красно-белым" будет крайне сложно добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 14 марта.На данный момент петербургская команда занимает второе место в таблице чемпионата России. После возобновления сезона "Зенит" одержал в РПЛ одну победу и один раз уступил.Московский клуб располагается на шестой строчке РПЛ. На старте весенней части сезона столичная команда одержала две победы и имеет в активе 35 очков.