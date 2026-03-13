Павлюченко: я не верю в "Спартак" в матче с "Зенитом"

Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко оценил шансы московской команды в предстоящем матче против "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист считает, что "красно-белым" будет крайне сложно добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.

- Против "Зенита" на выезде играть с такой обороной - катастрофа. Петербуржцы "Оренбургу" еще уступили в прошлом туре и как раненый зверь сейчас. Будет очень сложно. При всей моей любви к "Спартаку", но я не верю в него, - цитирует Павлюченко "Спорт-Экспресс".

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 14 марта.

На данный момент петербургская команда занимает второе место в таблице чемпионата России. После возобновления сезона "Зенит" одержал в РПЛ одну победу и один раз уступил.

Московский клуб располагается на шестой строчке РПЛ. На старте весенней части сезона столичная команда одержала две победы и имеет в активе 35 очков.

