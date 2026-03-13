Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен

Российский тренер оценил шансы ЦСКА в матче с "Балтикой"

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Тренер считает, что у армейцев больше шансов на победу, несмотря на нестабильные результаты команды после возобновления чемпионата.

- Конечно, я считаю, что ЦСКА - фаворит в матче с "Балтикой". Армейцы класснее как команда. В их игре я пока не очень уверен, но потенциал у ЦСКА есть, - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

После зимней паузы калининградская команда провела два матча в чемпионате: уступила "Зениту" со счётом 0:1 и сыграла вничью с "Ростовом" - 1:1. ЦСКА также начал весеннюю часть сезона неудачно, потерпев два поражения подряд - от "Ахмата" (0:1) и "Динамо" (1:4).

Перед очной встречей обе команды имеют по 36 очков в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится