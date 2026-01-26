По мнению бывшего голкипера, опыт экс-футболиста сборной России может помочь команде.
- Он обладает огромным опытом. Он играл и в "Челси", и в "Динамо", и в "Зените", выигрывал еврокубок и становился чемпионом. Думаю, его присутствие в тренерском штабе пойдёт на пользу и ему, и команде, - передаёт слова Березовского Metaratings.ru.
Отметим, что Жирков ранее уже выступал за бело-голубых в качестве игрока - с 2013 по 2015 год.
"Динамо" после 18 проведённых матчей в чемпионате имеет в копилке 21 очко и идёт на десятой строчке. В 19-м туре столичный клуб дома примет "Крылья Советов".
Березовский поддержал приглашение Жиркова в штаб "Динамо"
Фото: ФК "Зенит"