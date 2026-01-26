По словам Березовского, игрок давно созрел для следующего шага и мог бы попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.
- Я надеюсь, что переход Эдика Сперцяна состоится в 2026 году. Он уже давно играет на высоком уровне, и давно пора делать шаг вперёд к переезду в европейский чемпионат. Важно понимать, куда именно он перейдёт, - передаёт слова Березовского Metaratings.ru.
Сперцян - воспитанник "Краснодара" и выступает за основную команду с 2020 года. В текущем сезоне хавбек провёл 25 матчей, забил девять мячей и оформил 12 ассистов. Его команда с 40 баллами идёт первой в чемпионате России.
Березовский - о будущем Сперцяна: важно понимать, куда именно он перейдёт
Бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о будущем игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"