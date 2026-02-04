Наумов ответил, за какое место в РПЛ сможет бороться ЦСКА

"За чемпионство ЦСКА не поборется, но "Краснодару" конкуренцию составит.Думаю, чемпионом будет "Зенит", а за второе место ЦСКА с краснодарцами поборется. Армейцы просто сломили соперника в первом тайме. Прекрасный баланс игры в обороне и нападении", — приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Во вторник, 3 февраля ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в матче Зимнего Кубка РПЛ. В основное время встреча завершилась со счетом 2:2. Однако по серии пенальти армейцы оказались сильнее (5:4). Голами в составе московской команды отметились Лусиано Гонду и Данил Круговой.
В следующем туре Зимнего кубка РПЛ ЦСКА встретится с "Динамо". Матч состоится в пятницу, 6 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.
В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают четвертое место с 36 очками. "Краснодар" лидирует, записав в свой актив 40 очков.