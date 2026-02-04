Игрок ЦСКА сравнил матч с "Краснодаром" с дракой больших собак

"Две большие команды сходятся, никто не хочет никому уступать. Они знают, какое качество у нас, мы знаем, какое качество у них.
Это как драка больших собак. Все хотят быть наверху.В Кубке России будет также предельный настрой и максимальная эмоциональная отдача. Мы должны лучше контролировать свои эмоции, чтобы не подвести команду и не мешать ей", – приводит слова Алвес "Советский Спорт".
ЦСКА провел матч с "Краснодаром" во вторник, 3 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Победу одержали армейцы по серии пенальти (5:4). В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2. Следующий матч команды Фабио Челестини в рамках турнира состоится в пятницу, 6 февраля. В этот день ЦСКА сыграет с "Динамо".
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 36 очков после 18-ти туров. У "Краснодара" - промежуточное лидерство и 40 очков.