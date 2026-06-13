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Монтелла поделился ожиданиями от первого за 24 года чемпионата мира для Турции
Сегодня, 08:53
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал, чего ждёт от своей команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.
Фото: Reuters
Последний раз турецкая сборная принимала участие в мировом первенстве в 2002 году, когда дошла до полуфинала турнира, уступила там сборной Бразилии (0:1), а в матче за третье место обыграла Южную Корею (3:2) и завершила чемпионат с бронзовыми медалями.
"Мы очень взволнованы и верим, что у нас всё получится. Знаем, сколько вызовов нас ждёт на чемпионате мира, но хотим получать удовольствие, гордиться собой и заставить нашу страну гордиться нами.
Я говорю своим игрокам, что это не их вина, что Турция не была на чемпионате мира 24 года, но они могут гордиться тем, что мы снова здесь", — передаёт слова Монтеллы Reuters.
В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Турции сыграет с командой Австралии. Встреча пройдёт 14 июня на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере, Канада. Начало — в 07:00 мск.
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Винченцо Монтелла
Сборная Турции
Сборная Австралии
Опубликовал:
Максим Фомченков
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