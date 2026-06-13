Монтелла поделился ожиданиями от первого за 24 года чемпионата мира для Турции

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал, чего ждёт от своей команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

Фото: Reuters

"Мы очень взволнованы и верим, что у нас всё получится. Знаем, сколько вызовов нас ждёт на чемпионате мира, но хотим получать удовольствие, гордиться собой и заставить нашу страну гордиться нами.

Последний раз турецкая сборная принимала участие в мировом первенстве в 2002 году, когда дошла до полуфинала турнира, уступила там сборной Бразилии (0:1), а в матче за третье место обыграла Южную Корею (3:2) и завершила чемпионат с бронзовыми медалями.Я говорю своим игрокам, что это не их вина, что Турция не была на чемпионате мира 24 года, но они могут гордиться тем, что мы снова здесь", — передаёт слова Монтеллы Reuters.В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Турции сыграет с командой Австралии. Встреча пройдёт 14 июня на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере, Канада. Начало — в 07:00 мск.