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Энрике рассказал об общении Анчелотти с игроками сборной Бразилии

Вингер "Зенита" и сборной Бразилии Луис Энрике рассказал, как со своими подопечными коммуницирует главный тренер "пентакампеонов" Карло Анчелотти.
Фото: Getty Images
По словам Энрике, итальянский специалист вовлечён в жизнь каждого игрока своей команды.

"В сборной повезло работать с Карло Анчелотти. Это невероятный специалист, тренер-победитель, который умеет слушать футболистов, общаться с ними.

Карло спрашивал о жизни, о том, что для меня комфортно на поле, об игре за "Зенит". Чувствуется, что Анчелотти очень вовлечён в жизнь каждого своего игрока", — отметил Энрике в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Карло Анчелотти тренирует сборную Бразилии с мая 2025 года. Под его руководством команда на данный момент провела 12 матчей, в которых одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Ранее Анчелотти никогда не работал в национальных командах в качестве главного тренера.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с Марокко. Встреча пройдёт 14 июня на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 01:00 мск.

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