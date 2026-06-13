Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

Полиция Канзас-Сити, штат Миссури, задержала двух подозреваемых в краже спортивного инвентаря сборной Англии.

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Двое лиц, представляющих интерес для следствия, были задержаны до завершения расследования", — заявили в Департаменте полиции Канзас?Сити.

Об этом сообщает Sky Sports. Ранее СМИ сообщили, что вещи пропали во время перевозки из Флориды на тренировочную базу команды в Канзас?Сити. Были украдены бутсы, футбольные мячи и ряд других тренировочных принадлежностей. Источник сообщает, что в ходе расследования большую часть экипировки уже отыскали."Мы расследуем возможную кражу экипировки из командного автомобиля, прибывшего в Канзас?Сити.Сборная Англии на групповом этапе чемпионата мира 2026 года сыграет в квартете L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. В первом туре англичане встретятся с хорватами. Матч состоится 17 июня на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 23:00 мск.