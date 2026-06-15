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Генич назвал фаворита матча Саудовская Аравия - Уругвай

Сборная Уругвая является фаворитом предстоящего матча чемпионата мира - 2026 против Саудовской Аравии. Так считает известный комментатор Константин Генич, поделившийся своим прогнозом на встречу.
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, южноамериканская команда сможет начать турнир с победы, однако результативного футбола в этом матче ждать не стоит.

- Мой прогноз - "победа Уругвая и тотал меньше 3,5", - приводит слова Генича "РБ Спорт".

Встреча Саудовской Аравии и Уругвая состоится в ночь на 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

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