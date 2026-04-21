Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Челестини рассказал о состоянии Акинфеева перед дерби со "Спартаком"

Наставник ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал кадровую ситуацию перед матчем Кубка России против "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
Тренер рассказал о состоянии игроков и отметил, что в клубе рассчитывают на их готовность к предстоящей встрече.

- Смогут ли Глебов и Лукин сыграть со "Спартаком" в Кубке? Как состояние Акинфеева? Мы постараемся, чтобы они были готовы. Травма Глебова оказалась не такой серьёзной. Мы отслеживаем состояние Акинфеева каждый день и ждём от него зелёный свет, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 6 мая на арене "красно-белых".

ЦСКА 21 апреля дома поделил очки с "Ростовом" (1:1). Команда имеет в копилке 44 набранных очка и располагается на шестой позиции в чемпионате. В следующем туре "армейцы" проведут гостевой поединок с "Рубином", матч запланирован на 25 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится