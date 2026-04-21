Челестини рассказал о состоянии Акинфеева перед дерби со "Спартаком"

- Смогут ли Глебов и Лукин сыграть со "Спартаком" в Кубке? Как состояние Акинфеева? Мы постараемся, чтобы они были готовы. Травма Глебова оказалась не такой серьёзной. Мы отслеживаем состояние Акинфеева каждый день и ждём от него зелёный свет, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 6 мая на арене "красно-белых".
ЦСКА 21 апреля дома поделил очки с "Ростовом" (1:1). Команда имеет в копилке 44 набранных очка и располагается на шестой позиции в чемпионате. В следующем туре "армейцы" проведут гостевой поединок с "Рубином", матч запланирован на 25 апреля.