Орлов поделился прогнозом на матчи "Локомотив" — "Зенит" и "Спартак" — "Краснодар"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов дал прогноз на центральные матчи 26 тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Зенит" и "Спартак" — "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" либо обыграет "Краснодар", либо сыграет с ним вничью. А "Зенит" выиграет у "Локомотива" и оторвётся вперёд", — отметил Орлов в эфире "Радио Зенит".

Матч "Локомотив" — "Зенит" состоится сегодня, 22 апреля, начало — в 19:45 мск. Игра "Спартак" — "Краснодар" пройдёт завтра, 23 апреля, и начнётся также в 19:45 мск.

На данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ "Зенит" (55 очков). Второе место занимает "Краснодар" (54), "Локо" располагается на третьей строчке (48), "Спартак" — на пятой (45).

