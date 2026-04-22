Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
17:30
Нижний НовгородНе начат
Динамо
19:45
РубинНе начат
Локомотив
19:45
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
17:00
ЧайкаНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Сокол
17:30
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:30
ЧерноморецНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЧелябинскНе начат
Факел
19:00
ШинникНе начат
Ротор
19:00
РодинаНе начат

Мор выделил фаворита в матче "Локомотив" — "Зенит"

Бывший российский футболист Эдуард Мор рассказал, кого считает фаворитом в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Мора, нестабильно выступают сейчас оба коллектива.

"В матче "Локомотива" с "Зенитом" может быть что угодно, обе команды сейчас крайне нестабильны. Но всё равно при всех раскладах "Зенит" является фаворитом.

Галактионов выжимает из "Локомотива" всё. Если у "Локо" один футболист сыграет не в полную силу или выпадет, у команды сразу большие проблемы. В этом плане скамейка и обойма у "Зенита" гораздо больше", — отметил Мор в разговоре с "Чемпионатом".

Матч "Локомотив" — "Зенит" пройдёт на "РЖД Арене" в Москве сегодня, 22 апреля. Начало — в 19:45 мск.

