Кузнецов предположил, в случае чего в тренерском штабе "Зенита" будут изменения

"Зенит" может вкладывать неограниченное количество средств в состав, он покупает игроков высочайшего уровня. Ни у кого в РПЛ нет таких возможностей. У команды большие шансы на победу в этом сезоне.
Для Семака есть единственный путь — победить в РПЛ. Второе место никого не устроит. Если "Зенит" не станет чемпионом, в тренерском штабе произойдут изменения", — отметил Кузнецов в разговоре с Metaratings.
На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 55 очками. Сегодня, 22 апреля, команда сыграет в гостях с "Локомотивом" (3-е место, 48 очков) в рамках 26 тура чемпионата. Начало — в 19:45 мск.