Кузнецов предположил, в случае чего в тренерском штабе "Зенита" будут изменения

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, каковы шансы санкт-петербургского "Зенита" на победу в чемпионате России сезона 2025/2026.
По мнению Кузнецова, второе место в питерском клубе не устроит никого.

"Зенит" может вкладывать неограниченное количество средств в состав, он покупает игроков высочайшего уровня. Ни у кого в РПЛ нет таких возможностей. У команды большие шансы на победу в этом сезоне.

Для Семака есть единственный путь — победить в РПЛ. Второе место никого не устроит. Если "Зенит" не станет чемпионом, в тренерском штабе произойдут изменения", — отметил Кузнецов в разговоре с Metaratings.

На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 55 очками. Сегодня, 22 апреля, команда сыграет в гостях с "Локомотивом" (3-е место, 48 очков) в рамках 26 тура чемпионата. Начало — в 19:45 мск.

