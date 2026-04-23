Мусаев рассказал, как результат матча "Локомотив" — "Зенит" повлиял на "Краснодар"

"Это никак не влияет, нам нужно думать о своей игре. Нас ждёт тяжелый соперник, который играет хорошо на своей арене.
Кто как сыграл в других матчах чемпионата, неважно. Нужно сделать хорошо свою работу", — отметил Мусаев в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 56 очками, "Краснодар" с 54 баллами занимает вторую строчку. Сегодня, 23 апреля, "быки" сыграют в гостях со "Спартаком" (5-е место, 45 очков) в рамках 26 тура чемпионата. Начало встречи — в 19:45 мск.