Мусаев рассказал, как результат матча "Локомотив" — "Зенит" повлиял на "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, как осечка "Зенита" в матче с "Локомотивом" повлияла на команду.
Фото: ФК "Краснодар"
Вчера, 22 апреля, "Локо" и "Зенит" сыграли вничью 0:0.

"Это никак не влияет, нам нужно думать о своей игре. Нас ждёт тяжелый соперник, который играет хорошо на своей арене.

Кто как сыграл в других матчах чемпионата, неважно. Нужно сделать хорошо свою работу", — отметил Мусаев в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 56 очками, "Краснодар" с 54 баллами занимает вторую строчку. Сегодня, 23 апреля, "быки" сыграют в гостях со "Спартаком" (5-е место, 45 очков) в рамках 26 тура чемпионата. Начало встречи — в 19:45 мск.

