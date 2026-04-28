Агент Глебова отреагировал на информацию об интересе "Интера"

"Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был также и в Италии. Я встречался с представителями разных клубов. Обсуждали и Глебова, и других игроков.
Кстати, с представителем одного из европейских клубов вместе смотрели игру ЦСКА — "Ростов". Так вот ему очень понравился Виктор Мелехин", - сказал агент.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что представитель крайнего нападающего московского ЦСКА Кирилла Глебова посетил один из матчей "Интера" и провел переговоры с представителями миланского клуба.
Глебов - воспитанник академии "армейцев". В нынешнем сезоне 20-летний вингер провел 32 матча за красно-синих во всех турнирах и записал на свой счет 7+3 по системе гол плюс пас. В сентябре прошлого года футболист дебютировал в составе национальной сборной России и сыграл в ее составе в 4 встречах.
