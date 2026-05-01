Гаврилов: жду нудной игры от "Локомотива" и "Динамо"

- Жду нудной игры от "Локомотива" и "Динамо". Команды будут стараться не пропустить и засушить матч.
Никто не будет бежать вперед в атаку. Матч будет идти до забитого гола. Если кто-то забьёт, то игра раскроется, - приводит слова Гаврилова Metaratings.
Сегодня, 1 мая, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе столичное "Динамо" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. По итогам 27 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 набранными очками. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице с 38 баллами в своем активе.