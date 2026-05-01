Экс-арбитр РПЛ высказался о пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Крыльями Советов"

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов отреагировал на эпизод с пенальти в стартовом матче 28-го тура.
Фото: ФК "Зенит"
"Правильное решение Карасева. Барко совершил фол по неосторожности против Бабкина, желтая карточка здесь не нужна.

Занимая хорошую позицию, Карасев самостоятельно назначил 11-метровый удар. Несложный эпизод, если арбитр правильно располагается", - сказал Федотов.

Матч между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" проходит в эти минуты на "Солидарность Самара Арене". На данный момент завершается первый тайм, счет 1:0 в пользу хозяев поля.

На 13-й минуте игры полузащитник самарцев Фернандо Костанца реализовал пенальти, назначенный главным судьей встречи Сергеем Карасевым за фол хавбека Эсекьеля Барко в своей штрафной площади.

Источник: "Чемпионат"

