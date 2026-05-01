Экс-арбитр РПЛ высказался о пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Крыльями Советов"

"Правильное решение Карасева. Барко совершил фол по неосторожности против Бабкина, желтая карточка здесь не нужна.
Занимая хорошую позицию, Карасев самостоятельно назначил 11-метровый удар. Несложный эпизод, если арбитр правильно располагается", - сказал Федотов.
Матч между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" проходит в эти минуты на "Солидарность Самара Арене". На данный момент завершается первый тайм, счет 1:0 в пользу хозяев поля.
На 13-й минуте игры полузащитник самарцев Фернандо Костанца реализовал пенальти, назначенный главным судьей встречи Сергеем Карасевым за фол хавбека Эсекьеля Барко в своей штрафной площади.
