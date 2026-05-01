Агент Андраде высказался о будущем защитника в "Балтике"

Пауло Фелипе Диас, агент защитника "Балтики" Кевина Андраде, подтвердил интерес от больших российских клубов.

"Да, мы получили запросы от крупных российских клубов. Кевин счастлив в России и рад интересу со стороны крупных российских клубов. Его цель — перейти в большой клуб", - цитирует агента Odds.ru

Кевин Андраде выступает за "Балтику" с января 2024 года, перейдя из колумбийской "Америки". Действующий контракт центрального защитника с калининградским клубом истекает летом будущего года. В этом сезоне 26-летний игрок провел 30 матчей за команду в РПЛ и Кубке России, в которых отличился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 3 миллиона евро.