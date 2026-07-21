Тедеев назвал Месси главным претендентом на "Золотой мяч"

Заур Тедеев высоко оценил игру Лионеля Месси на завершившемся чемпионате мира.

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- Месси - лучший игрок мира. Если бы меня спросили, кому отдать "Золотой мяч", я бы голосовал за Лео. На протяжении всего турнира показывать такой уровень футбола и проделать такую работу... Это никому никогда больше не удастся, - приводит слова Тедеева "Чемпионат"

По мнению российского специалиста, именно капитан сборной Аргентины заслуживает получить "Золотой мяч" по итогам года.На мировом первенстве аргентинец принял участие в восьми встречах и стал одним из самых результативных игроков турнира. В его активе восемь забитых мячей и четыре ассиста на партнёров.Имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно 26 октября.