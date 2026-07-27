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Чернов ответил, что ему нравится в Самаре: пивзавод тут хороший

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался об игре за самарский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Чернова, он хотел бы остаться в клубе и его все устраивает.

- С "Крыльями" у меня контракт на 3 года, а дальше будем смотреть. Если буду в хорошей форме и буду всех устраивать, то хотелось бы остаться еще. Но я так уже говорил, а потом через месяц уехал. Если поступит какое-то предложение от другого клуба — будем думать.
В целом, мне Самара нравится, особо никуда не собираюсь. Чем этот город лучше остальных, где я был? Пивзавод тут хороший, - цитирует Чернова "СЭ".

Никита Чернов перешел в "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. Всего защитник провел за самарцев во всех турнирах 101 матч и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Также Чернов провел два матча за национальную команду России.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Булатова на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" 0:0.

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