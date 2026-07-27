Чернов ответил, что ему нравится в Самаре: пивзавод тут хороший

- С "Крыльями" у меня контракт на 3 года, а дальше будем смотреть. Если буду в хорошей форме и буду всех устраивать, то хотелось бы остаться еще. Но я так уже говорил, а потом через месяц уехал. Если поступит какое-то предложение от другого клуба — будем думать.
В целом, мне Самара нравится, особо никуда не собираюсь. Чем этот город лучше остальных, где я был? Пивзавод тут хороший, - цитирует Чернова "СЭ".
Никита Чернов перешел в "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. Всего защитник провел за самарцев во всех турнирах 101 матч и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Также Чернов провел два матча за национальную команду России.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Булатова на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" 0:0.