Об этом сообщает Metaratings. В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела в Первую лигу. По данным источника, Георгия убеждают доработать контракт с "Антальяспором", рассчитанный до 30 июня 2027 года, ради выполнения задачи возвращения в высший дивизион.
Ранее сообщалось, что Джикия не хочет оставаться в Турции и ищет варианты продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге. За "Антальяспор" в прошлом сезоне россиянин отыграл 17 встреч, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает Джикию в 1 млн евро.
Джикию убеждают остаться в "Антальяспоре" — источник
Российского защитника Георгия Джикию убеждают продолжить карьеру в турецком "Антальяспоре".
Фото: ФК "Антальяспор"